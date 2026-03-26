Mini Fest Noz et repas

Salle des fêtes Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 19:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Mini fest noz animé par le bagad de Tréguier et d’autres couples de sonneurs, et repas annuel.

Cette soirée est ouverte à tous les amateurs de musique ou de danses traditionnelles bretonnes!

Sur réservation jusqu’au 30 mars. .

Salle des fêtes Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 70 97 78

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English :

L’événement Mini Fest Noz et repas Penvénan a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose