Mini Fest Noz et repas Penvénan
Mini Fest Noz et repas Penvénan samedi 4 avril 2026.
Mini Fest Noz et repas
Salle des fêtes Penvénan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 19:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Mini fest noz animé par le bagad de Tréguier et d’autres couples de sonneurs, et repas annuel.
Cette soirée est ouverte à tous les amateurs de musique ou de danses traditionnelles bretonnes!
Sur réservation jusqu’au 30 mars. .
Salle des fêtes Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 70 97 78
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English :
L’événement Mini Fest Noz et repas Penvénan a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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