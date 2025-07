Mini festival musique juive chansons et poèmes yiddish Bouxwiller

Mini festival musique juive chansons et poèmes yiddish Bouxwiller dimanche 7 septembre 2025.

Mini festival musique juive chansons et poèmes yiddish

62a Grand-Rue Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-07 16:30:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Ce duo d’exception invite le public à une traversée poétique et musicale au cœur de l’univers yiddish ou chansons traditionnelles, textes rares et mélodies transmises de génération en génération s’entrelacent.

Chansons et poèmes yiddish au musée Judéo-Alsacien avec Lloica Czackis et Marcel Loeffler

Le musée judéo-alsacien de Bouxwiller proposera un moment suspendu avec Chanter les mots, dire la musique , un concert intime porté par la chanteuse Lloica Czackis et l’accordéoniste Marcel Loeffler.

Ce duo d’exception invite le public à une traversée poétique et musicale au cœur de l’univers yiddish ou chansons traditionnelles, textes rares et mélodies transmises de génération en génération s’entrelacent.

Cette performance s’inscrit dans le cadre de la Journée Européenne de la Culture Yiddish, dont le thème 2025 est Peuple des Livres . Une invitation à découvrir une culture où chaque mot est porteur de mémoire, où chaque chanson raconte une histoire, et chaque poème fait résonner une musique intérieure. .

62a Grand-Rue Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

English :

This exceptional duo invites audiences on a poetic and musical journey into the world of Yiddish, where traditional songs, rare texts and melodies handed down from generation to generation intertwine.

German :

Dieses außergewöhnliche Duo lädt das Publikum zu einer poetischen und musikalischen Reise durch die jiddische Welt ein, in der traditionelle Lieder, seltene Texte und von Generation zu Generation überlieferte Melodien miteinander verwoben sind.

Italiano :

Questo eccezionale duo invita il pubblico a un viaggio poetico e musicale nel cuore del mondo yiddish, dove si intrecciano canzoni tradizionali, testi rari e melodie tramandate di generazione in generazione.

Espanol :

Este dúo excepcional invita al público a un viaje poético y musical al corazón del mundo yiddish, donde se entrecruzan canciones tradicionales, textos raros y melodías transmitidas de generación en generación.

L’événement Mini festival musique juive chansons et poèmes yiddish Bouxwiller a été mis à jour le 2025-07-26 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre