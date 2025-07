Mini festival musique juive La Petite-Pierre

Mini festival musique juive La Petite-Pierre dimanche 31 août 2025.

Mini festival musique juive

2a Rue du château La Petite-Pierre Bas-Rhin

Un voyage musical au cœur du patrimoine juif de Hanau-La Petite Pierre

Unique en Alsace et dans le Grand Est, ce rendez-vous culturel et musical valorise un héritage exceptionnel, notamment à Hanau-La Petite Pierre ou il permet de valoriser les trésors du territoire. Pendant deux semaines, concerts, contes, visites guidées et rencontres viendront animer synagogues, musées et lieux emblématiques du territoire. L’occasion pour petits et grands de s’immerger dans la musique klezmer, les chants yiddish et les récits traditionnels, porteurs de mémoire et d’émotion.

Les artistes invités pour l’édition 2025

• Mittel Orchestra – fusion festive klezmer, jazz, dub et rock progressif

• Trio Di Freynt – répertoire klezmer réinventé avec humour et passion

• Lloica Czackis & Marcel Loeffler – chansons et poèmes yiddish

• Béatrice Sommer & Sandrine Weidmann – contes et humour juifs accompagnés au violon

Rendez-vous dans les communes de Struth, Bouxwiller, Weiterswiller et Ingwiller pour explorer ce patrimoine culturel et musical exceptionnel. .

2a Rue du château La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

