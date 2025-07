Mini festival musique juive visite guidée et concert klezmer Ingwiller

3 Court du Chateau Ingwiller Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-14 10:00:00

Journée de clôture du Mini Festival de Musique Juive visite guidée et concert klezmer à la synagogue d’Ingwiller

La matinée débutera à 10h par une visite guidée du cimetière israélite d’Ingwiller, menée par Michel Levy, président de l’Association des Amis de la Synagogue. Ce cimetière, établi au début du 19e siècle, offre de magnifiques exemples de stèles gravées remplies de symboles qui racontent l’histoire de la communauté juive locale.

À 16h, la synagogue d’Ingwiller accueillera le trio Di Freynt pour un concert klezmer envoûtant. Les trois musiciens, enseignants au Conservatoire de Mulhouse, réinterprètent avec passion et complicité les grandes mélodies du répertoire klezmer. Di Freynt transmet avec émotion la mélancolie joyeuse et caractéristique de la musique klezmer. Ils se réfèrent aux mots de Victor Hugo pour exprimer leur démarche artistique « ce qu’on ne peut dire et ce qu’on ne peut taire, la musique l’exprime ». 0 .

3 Court du Chateau Ingwiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

English :

Closing day of the Mini Festival de Musique Juive: guided tour and klezmer concert at the Ingwiller synagogue

German :

Abschlusstag des Mini Festivals für jüdische Musik: Führung und Klezmer-Konzert in der Synagoge von Ingwiller

Italiano :

Giornata conclusiva del Mini Festival di Musica Ebraica: visita guidata e concerto klezmer alla sinagoga Ingwiller

Espanol :

Día de clausura del Mini Festival de Música Judía: visita guiada y concierto klezmer en la sinagoga de Ingwiller

