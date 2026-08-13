Informations pratiques

Ingwiller

Mini festival musique juive visite guidée et concert klezmer

3 Court du Chateau Ingwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 16:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Visite guidée du cimetière israélite d’Ingwiller, suivie d’un concert de Babanu Quartet à la synagogue. Découvrez l’histoire de la communauté juive locale puis profitez d’un voyage musical entre sonorités klezmer, slaves et tziganes.

Visite guidée et concert klezmer à la synagogue d’Ingwiller

La matinée débutera à 10h par une visite guidée du cimetière israélite d’Ingwiller, menée par Michel Levy, président de l’Association des Amis de la Synagogue. Ce cimetière, établi au début du 19e siècle, offre de magnifiques exemples de stèles gravées remplies de symboles qui racontent l’histoire de la communauté juive locale.

À 16h, la synagogue d’Ingwiller accueillera Babanu Quartet pour un concert aux sonorités klezmer, slaves et tziganes. Le groupe propose un répertoire riche et vivant, où les mélodies klezmer traditionnelles se mêlent aux couleurs musicales d’Europe de l’Est. Porté par une énergie communicative et une belle complicité entre les musiciens, Babanu Quartet vous invite à un voyage musical chaleureux et festif, entre traditions klezmer, influences slaves et accents tziganes. 0 .

3 Court du Chateau Ingwiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 6 11 68 55 85 michel.levy89@orange.fr

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English :

Guided tour of the Jewish cemetery in Ingwiller, followed by a concert by the Babanu Quartet at the synagogue. Discover the history of the local Jewish community, then enjoy a musical journey through klezmer, Slavic, and Gypsy sounds.

L’événement Mini festival musique juive visite guidée et concert klezmer Ingwiller a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre