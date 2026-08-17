Mini festival musique juive visite guidée et concert klezmer Struth

Informations pratiques

Struth

Mini festival musique juive visite guidée et concert klezmer

46 Rue Principale Struth Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 16:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

La 16e édition du Mini Festival de Musique Juive débutera en beauté avec une après-midi patrimoine et musique klezmer, portée par le duo Kalarash.

Visite guidée et concert du duo Kalarash à la synagogue de Struth

La 16e édition du Mini Festival de Musique Juive débutera en beauté le dimanche 4 octobre à Struth, avec une après-midi placée sous le signe du patrimoine et de la musique klezmer, portée par le duo Kalarash.

À 14h, le public pourra profiter d’une visite guidée gratuite (sur inscription) de la synagogue de Struth, exceptionnellement ouverte pour l’occasion. Ce lieu rare, parfaitement préservé, dévoile ses trésors architecturaux et historiques banc de circoncision, arche sainte, l’étage qui était réservé aux femmes… La visite sera assurée par Christine Wolf, animatrice du patrimoine, qui partagera également de nombreuses anecdotes et éclairages sur l’histoire du judaïsme en Alsace.

À 16h, place à la musique avec le concert du duo Kalarash. Agathe Llorca, violoniste et chanteuse, et David Lefebvre, guitariste et chanteur, partagent une véritable complicité musicale et une passion commune pour les musiques des Balkans.

Le duo vous embarque dans un voyage musical plein de relief, entre mélodies klezmer, sonorités roumaines et airs grecs. Leur énergie communicative et leur plaisir de jouer promettent un concert chaleureux et entraînant ! .

46 Rue Principale Struth 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

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English :

The 16th edition of the Mini Jewish Music Festival will kick off in style with an afternoon of cultural heritage and klezmer music, featuring the duo Kalarash.

L’événement Mini festival musique juive visite guidée et concert klezmer Struth a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre