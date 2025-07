Mini festival musique juive visite guidée et concert Struth

46 Rue Principale Struth Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-08-31 14:00:00

La 15e édition du Mini Festival de Musique Juive débutera en beauté avec une après-midi patrimoine et musique klezmer, portée par le quatuor Mittel Orchestra.

Visite guidée et concert du quatuor Mittel Orchestra à la synagogue de Struth

La 15e édition du Mini Festival de Musique Juive débutera en beauté le dimanche 31 août à Struth, avec une après-midi patrimoine et musique klezmer, portée par le quatuor Mittel Orchestra.

À 14h, le public pourra profiter d’une visite guidée gratuite (sur inscription) de la synagogue de Struth, exceptionnellement ouverte pour l’occasion. Ce lieu rare, parfaitement préservé, dévoile ses trésors architecturaux et historiques banc de circoncision, arche sainte, l’étage qui était réservé aux femmes… La visite sera assurée par Christine Wolf, animatrice du patrimoine, qui partagera également de nombreuses anecdotes et éclairages sur l’histoire du judaïsme en Alsace.

À 16h, place à la musique avec un concert du Mittel Orchestra. Ce quatuor originaire de Nancy réinvente la musique klezmer, pour en faire une mélancolie festive située au carrefour de la tradition yiddish, du jazz, du dub et du rock progressif. Leur univers se veut à la fois festif et contemplatif, mais surtout profondément universel. Un moment intense qui invite au voyage entre Odessa et Brooklyn.

Le concert sera suivi d’un moment convivial au foyer communal. .

46 Rue Principale Struth 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

English :

The 15th edition of the Mini Festival de Musique Juive kicks off in style with an afternoon of heritage and klezmer music, performed by the Mittel Orchestra quartet.

German :

Die 15. Ausgabe des Mini Festivals für jüdische Musik beginnt mit einem Nachmittag mit Kulturerbe und Klezmer-Musik, getragen vom Mittel Orchestra Quartett.

Italiano :

Il 15° Mini Festival de Musique Juive inizia alla grande con un pomeriggio di musica heritage e klezmer, eseguito dal quartetto Mittel Orchestra.

Espanol :

El 15º Mini Festival de Musique Juive arranca con una tarde de música patrimonial y klezmer, interpretada por el cuarteto Mittel Orchestra.

