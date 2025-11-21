Mini-Film Conférence Interactive et Exposition Altenach

Mini-film conférence interactive et exposition sur le blaireau

Mini-film réalisé par de jeunes engagés à la MNS, projeté en exclusivité lors de cette soirée ! Inscription obligatoire avant le jeudi 20 novembre. À partir de 6 ans.

Des jeunes engagés avec la Maison de la Nature du Sundgau dans un projet depuis plusieurs années sont cette année devenus des spécialistes des blaireaux et ont construit un affût pour mieux les observer. Ils partageront leurs découvertes à travers un mini-film, projeté en exclusivité lors de cette soirée ! François Jaeckel animera ensuite une conférence interactive sur ce mammifère emblématique du Sundgau. Préparez-vous à changer de vision sur cet animal fascinant !

Rejoignez-nous dès 18h30 si vous souhaitez en apprendre plus sur l’aventure du groupe de jeunes, échanger avec eux et visiter une exposition retraçant le parcours de création de l’affût et du film. Ce moment sera suivi d’un verre de l’amitié gourmand !

À partir de 6 ans.

Inscription obligatoire avant le jeudi 20 novembre. Places limitées. Gratuit.

English :

Mini-film made by young people involved with MNS, screened exclusively on this evening! Registration required by Thursday, November 20. Ages 6 and up.

German :

Minifilm, der von jungen Engagierten im SNM gedreht wurde und exklusiv an diesem Abend gezeigt wird! Anmeldung bis Donnerstag, den 20. November erforderlich. Ab 6 Jahren.

Italiano :

Un mini-film realizzato dai giovani coinvolti nel MNS, che sarà proiettato esclusivamente in questa serata! Iscrizione obbligatoria entro giovedì 20 novembre. Per bambini dai 6 anni in su.

Espanol :

Una minipelícula realizada por jóvenes que participan en el SNM, que se proyectará exclusivamente esa noche Inscripción previa antes del jueves 20 de noviembre. Para niños a partir de 6 años.

