Mini-foire agricole Village de Ponérihouen Ponérihouen

La Mini Foire Agricole de Ponérihouen revient les 8 et 9 novembre 2025 au CAP ! Deux jours de découvertes autour des produits locaux, de l’artisanat, du café et de la musique, pour partager rencontres, saveurs et convivialité en famille ou entre amis.

Village de Ponérihouen Site du Cap Ponérihouen 98823 Nouvelle-Calédonie

English :

The Ponérihouen Mini Agricultural Fair returns to CAP on November 8 and 9, 2025! Two days of discoveries around local products, crafts, coffee and music, to share encounters, flavors and conviviality with family and friends.

German :

Die Mini Foire Agricole de Ponérihouen kehrt am 8. und 9. November 2025 zum CAP zurück! Zwei Tage voller Entdeckungen rund um lokale Produkte, Kunsthandwerk, Kaffee und Musik, um Begegnungen, Geschmäcker und Geselligkeit mit der Familie oder mit Freunden zu teilen.

Italiano :

La Mini Fiera Agricola di Ponérihouen torna a CAP l’8 e il 9 novembre 2025! Due giorni di scoperte di prodotti locali, artigianato, caffè e musica, per condividere incontri, sapori e convivialità con la famiglia e gli amici.

Espanol :

¡La Mini Feria Agrícola de Ponérihouen vuelve al CAP los días 8 y 9 de noviembre de 2025! Dos días de descubrimientos en torno a los productos locales, la artesanía, el café y la música, para compartir encuentros, sabores y convivencia con la familia y los amigos.

