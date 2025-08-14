Mini foire aux vins Domaine Jund Colmar

Mini foire aux vins Domaine Jund Colmar jeudi 14 août 2025.

Place de l’Ancienne Douane Colmar Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-08-14 10:00:00

fin : 2025-08-21 23:00:00

2025-08-14 2025-08-15 2025-08-17

Découvrez les vins du Domaine dans le cadre idyllique du vieux Colmar !

Ce domaine colmarien vous fera découvrir ses différents vins, que vous pourrez déguster ou directement acheter sur place. .

Place de l’Ancienne Douane Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 58 72 martinjund@hotmail.com

English :

Discover the Domaine’s wines in the idyllic setting of old Colmar!

German :

Entdecken Sie die Weine der Domaine in der idyllischen Umgebung der Altstadt von Colmar!

Italiano :

Scoprite i vini del Domaine nella cornice idilliaca della vecchia Colmar!

Espanol :

Descubra los vinos del Domaine en el idílico marco del viejo Colmar

