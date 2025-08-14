Mini foire aux vins Domaine Jund Colmar
Mini foire aux vins Domaine Jund Colmar jeudi 14 août 2025.
Mini foire aux vins Domaine Jund
Place de l’Ancienne Douane Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Jeudi 2025-08-14 10:00:00
fin : 2025-08-21 23:00:00
2025-08-14 2025-08-15 2025-08-17
Découvrez les vins du Domaine dans le cadre idyllique du vieux Colmar !
Ce domaine colmarien vous fera découvrir ses différents vins, que vous pourrez déguster ou directement acheter sur place. .
Place de l’Ancienne Douane Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 58 72 martinjund@hotmail.com
English :
Discover the Domaine’s wines in the idyllic setting of old Colmar!
German :
Entdecken Sie die Weine der Domaine in der idyllischen Umgebung der Altstadt von Colmar!
Italiano :
Scoprite i vini del Domaine nella cornice idilliaca della vecchia Colmar!
Espanol :
Descubra los vinos del Domaine en el idílico marco del viejo Colmar
L’événement Mini foire aux vins Domaine Jund Colmar a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de tourisme de Colmar