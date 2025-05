Mini-forum de l’entreprenariat – Espace Paris Jeunes Belleville Paris, 4 juin 2025 15:00, Paris.

Mini-forum de l’entreprenariat Mercredi 4 juin, 17h00 Espace Paris Jeunes Belleville entrée libre, inscription recommandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-06-04T17:00:00+02:00 – 2025-06-04T19:00:00+02:00

Fin : 2025-06-04T17:00:00+02:00 – 2025-06-04T19:00:00+02:00

Espace Paris Jeunes Belleville 4 rue Louis Bonnet, Paris 75011 Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « informationjeunesse.belleville@paris.ifac.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0762853475 »}]

Pour partager tes talents, rencontrer des jeunes entrepreneurs et passer à l’action ! entreprenariat aides financieres