Mini geek village le centre bourg salle du foyer rurale Razac-sur-l’Isle
Mini geek village
le centre bourg salle du foyer rurale 4 Rue de Périgueux Razac-sur-l’Isle Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-08 20:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Le mini geek village reprend du service à Razac-sur-l’Isle le samedi 7 et le dimanche 8 février 2026.
Pour rappel le mini geek village est le plus petit événement geek de Dordogne voir peut-être d’Aquitaine.
Evénement familiale gratuit conviviale et ludique.
la manifestation se déroule dans le centre bourg salle du foyer rurale.
Les créneaux horaire le samedi 14h à 20h Le dimanche 13h à 17h
entrée gratuite
stands, animations, concours de Mario kart, retro gaming , et plus encore …
Programme en cours… .
le centre bourg salle du foyer rurale 4 Rue de Périgueux Razac-sur-l’Isle 24430 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 12 98 38
English : Mini geek village
The mini geek village will be back in action in Razac-sur-l’Isle on Saturday 7 and Sunday 8 February 2026.
As a reminder, the mini geek village is the smallest geek event in the Dordogne, and perhaps even in Aquitaine.
A free, friendly and fun family event.
