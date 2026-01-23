Mini geek village le centre bourg salle du foyer rurale Razac-sur-l’Isle

Mini geek village

le centre bourg salle du foyer rurale 4 Rue de Périgueux Razac-sur-l’Isle Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-08 20:00:00

2026-02-07

Le mini geek village reprend du service à Razac-sur-l’Isle le samedi 7 et le dimanche 8 février 2026.

Pour rappel le mini geek village est le plus petit événement geek de Dordogne voir peut-être d’Aquitaine.

Evénement familiale gratuit conviviale et ludique.

la manifestation se déroule dans le centre bourg salle du foyer rurale.

Les créneaux horaire le samedi 14h à 20h Le dimanche 13h à 17h

entrée gratuite

stands, animations, concours de Mario kart, retro gaming , et plus encore …

Programme en cours… .

le centre bourg salle du foyer rurale 4 Rue de Périgueux Razac-sur-l’Isle 24430 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 12 98 38

English : Mini geek village

The mini geek village will be back in action in Razac-sur-l’Isle on Saturday 7 and Sunday 8 February 2026.

As a reminder, the mini geek village is the smallest geek event in the Dordogne, and perhaps even in Aquitaine.

A free, friendly and fun family event.

