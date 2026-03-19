MINI GOLF RÉSERVE DE LA PIQUE Bagnères-de-Luchon

MINI GOLF RÉSERVE DE LA PIQUE Bagnères-de-Luchon samedi 4 avril 2026.

MINI GOLF

RÉSERVE DE LA PIQUE Allée des Bains Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :
2026-04-04

Ouverture sous réserve des conditions météorologiques.
Fermeture de la caisse à 16h.
Pour enfants et adultes. 6  .

RÉSERVE DE LA PIQUE Allée des Bains Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 03 03 

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English :

Opening subject to weather conditions.
Ticket office closes at 4pm.

L’événement MINI GOLF Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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