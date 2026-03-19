MINI GOLF RÉSERVE DE LA PIQUE Bagnères-de-Luchon
MINI GOLF RÉSERVE DE LA PIQUE Bagnères-de-Luchon samedi 4 avril 2026.
MINI GOLF
RÉSERVE DE LA PIQUE Allée des Bains Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Ouverture sous réserve des conditions météorologiques.
Fermeture de la caisse à 16h.
Pour enfants et adultes. 6 .
RÉSERVE DE LA PIQUE Allée des Bains Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 03 03
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English :
Opening subject to weather conditions.
Ticket office closes at 4pm.
L’événement MINI GOLF Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE