Mini-Golf & Maxi Groove Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes 5 juillet 2025

inscriptions : https://framaforms.org/mini-golf-maxi-groove-inscriptions , participation au tournois 5€

Tournoi de minigol et Dj Set

Après le succès flamboyant de la première édition du tournoi de mini-golf La Disqueuse x Parc Des Bois, c’était une évidence de remettre ça cette année ⛳ . Voici donc venu le temps de ~Mini-golf & Maxi Groove~ ! Pour cette édition on vous promet toujours autant de fun, avec un ratio Groove/Golf complètement repensé .

Au programme :

~14h – 19h : tournoi de mini-golf en musique au mini-golf des Gayeulles ~

~19h – 23h : remise des prix et bal dansant à la guinguette du Parc Des Bois avec les DJs La Disqueuse ~

Le tournoi :

Cette année on va revoir l’organisation du tournoi pour encore plus de suspense et de confrontation ! Les inscriptions se font en équipe de 2 via ce lien (que vous pourrez également trouver régulièrement dans notre story) :

[https://framaforms.org/mini-golf-maxi-groove-inscriptions](https://framaforms.org/mini-golf-maxi-groove-inscriptions)…

Dépêchez-vous les places sont limitées !

Que vous soyez inscrit(e)s ou non, on vous attends dans tous les cas pour groover avec nous, profiter de la fraîcheur des Gayeulles, et vous délecter de la carte du bar-resto du Parc Des Bois.

La zik’:

Cette année carte blanche à P.OH, Don Simon et Karting Mc Groovinsky ! Attendez-vous à un max de Disco, House, Progressive, (hard??)Groove, …

On se retrouve le 05 juillet au Parc Des Bois !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-05T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-05T23:00:00.000+02:00

Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine