MINI-GOLF NOCTURNE Font-Romeu-Odeillo-Via

Avenue Jean Paul Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Début : 2025-08-18 19:00:00

fin : 2025-08-23 21:00:00

2025-08-18

Parcours de 18 trous éclairés à réaliser en famille ou entre amis

5€ la partie. Inscription préalable souhaitée au +33 (0)4 68 30 38 09. Dernière entrée à 20h.

À partir de 6 ans …

Avenue Jean Paul Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

English :

18-hole floodlit course for families and friends

5? per round. Prior registration required on +33 (0)4 68 30 38 09. Last entry at 8pm.

Ages 6 and up …

German :

Beleuchteter 18-Loch-Parcours für die ganze Familie oder mit Freunden

5? pro Spiel. Um vorherige Anmeldung wird gebeten unter +33 (0)4 68 30 38 09. Letzter Einlass um 20 Uhr.

Ab 6 Jahren …

Italiano :

Campo a 18 buche illuminato per divertirsi con la famiglia o con gli amici

5? per giro. È necessaria l’iscrizione preventiva al numero +33 (0)4 68 30 38 09. Ultimo ingresso alle 20.00.

Per i bambini a partire dai 6 anni …

Espanol :

Recorrido de 18 hoyos iluminado para disfrutar en familia o con amigos

5? por recorrido. Inscripción previa en el +33 (0)4 68 30 38 09. Última entrada a las 20 h.

Para niños a partir de 6 años …

