Informations pratiques

Montaigut-sur-Save

MINI-GOLF & PÉTANQUE NOCTURNES À LA BASE DE LOISIRS

BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 4 EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

La Base de Loisirs de Bouconne vous propose une soirée estivale et originale, placée sous le signe de la convivialité et de la découverte !

À la tombée de la nuit, la Base de Loisirs ouvrira exceptionnellement ses portes en soirée pour offrir à tous les amateurs de loisirs de plein air une expérience inédite redécouvrir le mini-golf et la pétanque dans une ambiance nocturne.

Pour rendre cette soirée encore plus ludique, les participants sont invités à venir munis de leur lampe frontale, d’une torche ou de tout autre éclairage. Des balles lumineuses seront également proposées afin d’illuminer les parcours de mini-golf et de créer une ambiance unique sous les étoiles.

Les terrains de pétanque seront éclairés jusqu’à la fin de la soirée, permettant aux petits comme aux grands de prolonger le plaisir dans un cadre naturel et convivial.

En complément, les terrains de tennis resteront accessibles à la location jusqu’à 21h et les plateaux mini-basket et multisports seront ouverts gratuitement également jusqu’à 21h.

Tout au long de la soirée, snack et buvette de la Base de Loisirs accueilleront les visiteurs avec glaces, boissons fraîches, et petite restauration.

Venez vivre une soirée d’été différente, entre jeux, détente et convivialité … sous les étoiles ! 3 .

BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 10 sandrine.thiery@bouconne.fr

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English :

The Bouconne Recreation Center invites you to enjoy a unique summer evening filled with fun and new experiences!

L’événement MINI-GOLF & PÉTANQUE NOCTURNES À LA BASE DE LOISIRS Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE