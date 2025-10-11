Mini Heure du conte Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Mini Heure du conte Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris samedi 11 octobre 2025.

Découvrez histoires et comptines lues par nos bibliothécaires.

De 0 à 2 ans.

La Mini Heure du conte revient à la bibliothèque Mohammed Arkoun le 11 octobre

Le samedi 11 octobre 2025

de 10h30 à 11h00

gratuit Public tout-petits. Jusqu’à 2 ans.

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://www.facebook.com/BibArkoun https://www.facebook.com/BibArkoun