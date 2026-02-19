Mini Heure du conte Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Découvrez histoires et comptines lues par nos bibliothécaires.

De 0 à 2 ans, à la section jeunesse.

L’Heure du conte pour les tout-petits, de 0 à 2 ans

Le samedi 14 mars 2026

de 10h30 à 11h00

gratuit Public tout-petits. Jusqu’à 2 ans.

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://www.facebook.com/BibArkoun https://www.facebook.com/BibArkoun



