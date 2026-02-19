Mini Heure du conte Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Mini Heure du conte Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Mini Heure du conte Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris samedi 14 mars 2026.

Découvrez histoires et comptines lues par nos bibliothécaires.

De 0 à 2 ans, à la section jeunesse.

L’Heure du conte pour les tout-petits, de 0 à 2 ans
Le samedi 14 mars 2026
de 10h30 à 11h00
gratuit Public tout-petits. Jusqu’à 2 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-14T11:30:00+01:00
fin : 2026-03-14T12:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-14T10:30:00+02:00_2026-03-14T11:00:00+02:00

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard  75005 Paris
+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://www.facebook.com/BibArkoun https://www.facebook.com/BibArkoun


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Mohammed Arkoun et trouvez le meilleur itinéraire