Mini Heure du conte Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris
Mini Heure du conte Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris samedi 11 avril 2026.
Découvrez histoires et comptines lues par nos bibliothécaires.
De 0 à 2 ans, à la section jeunesse.
L’Heure du conte pour les tout-petits, de 0 à 2 ans
Le samedi 11 avril 2026
de 10h30 à 11h00
gratuit Public tout-petits. Jusqu’à 2 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T13:30:00+02:00
fin : 2026-04-11T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T10:30:00+02:00_2026-04-11T11:00:00+02:00
Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris
+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://www.facebook.com/BibArkoun https://www.facebook.com/BibArkoun
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