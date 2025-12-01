Mini heure du conte pour les tout-petits Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris
Mini heure du conte pour les tout-petits Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris samedi 20 décembre 2025.
Mini heure du conte le samedi 20 décembre à la bibliothèque, le rdv des tout-petits. Des histoires sélectionnées par nos bibliothécaires pour l’éveil des vos enfants.
Rdv à 10h30 au 74 rue Mouffetard – Paris 5
Des lectures pour l’éveil des tout-petits lues par nos bibliothécaires
Le samedi 20 décembre 2025
de 10h00 à 11h00
gratuit Public tout-petits. Jusqu’à 2 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-20T11:00:00+01:00
fin : 2025-12-20T12:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-20T10:00:00+02:00_2025-12-20T11:00:00+02:00
Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris