Mini heure du conte pour les tout-petits Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Mini heure du conte le samedi 20 décembre à la bibliothèque, le rdv des tout-petits. Des histoires sélectionnées par nos bibliothécaires pour l’éveil des vos enfants.

Rdv à 10h30 au 74 rue Mouffetard – Paris 5

Des lectures pour l’éveil des tout-petits lues par nos bibliothécaires

Le samedi 20 décembre 2025

de 10h00 à 11h00

gratuit Public tout-petits. Jusqu’à 2 ans.

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris