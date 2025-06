MINI JEU DE PISTE DES COMMERÇANTS Bagnères-de-Luchon 17 juillet 2025 15:30

Haute-Garonne

MINI JEU DE PISTE DES COMMERÇANTS CENTRE-VILLE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2025-07-17 15:30:00

fin : 2025-07-17 18:30:00

2025-07-17

Animation proposée dans le cadre du Tour de France.

Collectez 20 lettres chez les commerçants partenaires pour reconstituer un nom mystère. .

CENTRE-VILLE

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 68 68

English :

An event organized as part of the Tour de France.

German :

Im Rahmen der Tour de France angebotene Animation.

Italiano :

Un evento organizzato nell’ambito del Tour de France.

Espanol :

Prueba organizada en el marco del Tour de Francia.

