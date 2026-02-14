Mini Kami – Petit théâtre de papier, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Mini Kami – Petit théâtre de papier Mercredi 18 mars, 09h30, 10h30 Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Gratuit, sur réservation

Début : 2026-03-18T09:30:00+01:00 – 2026-03-18T10:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T10:30:00+01:00 – 2026-03-18T11:00:00+01:00

MINI KAMI – Petit théâtre de papier

Ce temps d’histoires et de comptines met en valeur des kamishibaï (petits théâtres de papier japonais), qui racontent en images les aventures de personnages colorés et poétiques. Interactifs et ludiques, ces moments doux sont réservés aux enfants de moins de trois ans.

De 0 à 3 ans (enfant accompagné). Durée : env. 30 min.

Mercredi à 9h30 et 10h30

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ Implanté dans l'éco-quartier du Fort d'Issy et installé dans d'anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d'Issy-les-Moulineaux géré par l'association CLAVIM. Il s'agit d'un équipement d'animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d'expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d'échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

Un moment doux de lecture d’histoire kamishibaï pour les 0-3 ans CLAVIM Temps des cerises

© TDC