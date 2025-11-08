Mini Kid’s art Micro folie Médiathèque de Fontbouillant Montluçon
Mini Kid’s art Micro folie Médiathèque de Fontbouillant Montluçon samedi 8 novembre 2025.
Mini Kid’s art Micro folie
Médiathèque de Fontbouillant 4 rue du Général Emile Mairal Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 16:15:00
fin : 2025-11-08 17:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Initiation à l’art.
.
Médiathèque de Fontbouillant 4 rue du Général Emile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 42 32
English :
Introduction to art.
German :
Einführung in die Kunst.
Italiano :
Introduzione all’arte.
Espanol :
Introducción al arte.
L’événement Mini Kid’s art Micro folie Montluçon a été mis à jour le 2025-09-12 par Montluçon Tourisme