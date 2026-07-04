AGENDA · Courçais
Mini loto + goûter Courçais
mercredi 28 octobre 2026 · Courçais
Informations pratiques
Courçais
Mini loto + goûter
Courçais Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:30:00
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-28
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Courçais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 49 86 46 ass.4as03@gmail.com
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English :
L’événement Mini loto + goûter Courçais a été mis à jour le 2026-07-04 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ