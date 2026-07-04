Informations pratiques

Mesples

Mini loto + goûter

Mesples Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:30:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

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Mesples 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 49 86 46 ass.4as03@gmail.com

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English :

L’événement Mini loto + goûter Mesples a été mis à jour le 2026-07-04 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ