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AGENDA · Mesples

Mini loto + goûter Mesples

mercredi 30 septembre 2026 · Mesples

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Ville
03370 Mesples
Département
Allier
Tarif

Mesples

Mini loto + goûter

Mesples Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:30:00
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-30

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Mesples 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 49 86 46  ass.4as03@gmail.com

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English :

L’événement Mini loto + goûter Mesples a été mis à jour le 2026-07-04 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ

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