AGENDA · Mesples
Mini loto + goûter Mesples
mercredi 30 septembre 2026 · Mesples
Informations pratiques
Mesples
Mini loto + goûter
Mesples Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:30:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
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Mesples 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 49 86 46 ass.4as03@gmail.com
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English :
L’événement Mini loto + goûter Mesples a été mis à jour le 2026-07-04 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ
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