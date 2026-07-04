AGENDA · Saint-Sauvier
Mini loto + goûter Saint-Sauvier
mercredi 25 novembre 2026 · Saint-Sauvier
Informations pratiques
Saint-Sauvier
Mini loto + goûter
Saint-Sauvier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 14:30:00
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-11-25
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Saint-Sauvier 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 49 86 46 ass.4as03@gmail.com
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English :
L’événement Mini loto + goûter Saint-Sauvier a été mis à jour le 2026-07-04 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ