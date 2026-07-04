UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Sauvier

Mini loto + goûter Saint-Sauvier

mercredi 25 novembre 2026 · Saint-Sauvier

Informations pratiques

Début
mercredi 25 novembre 2026
Fin
mercredi 25 novembre 2026
Heure de début
14:30:00
Ville
03370 Saint-Sauvier
Département
Allier
Tarif

Saint-Sauvier

Mini loto + goûter

Saint-Sauvier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 14:30:00
fin : 2026-11-25

Date(s) :
2026-11-25

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Saint-Sauvier 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 49 86 46  ass.4as03@gmail.com

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English :

L’événement Mini loto + goûter Saint-Sauvier a été mis à jour le 2026-07-04 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ