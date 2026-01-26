MINI M.A.D CIE R14 Rue Volney Mayenne

MINI M.A.D CIE R14

Mini M.A.D invite les minis clubbers à danser sans modération en partageant le dancefloor de façon ludique et chorégraphique.

Guidés par trois clubbers masters expérimenté·es, les enfants se laisseront embarquer dans des chorégraphies simples sur les rythmes efficaces de Paulette Sauvage.

Une aventure collective tout en mouvements et sans retenue qu’ils et elles ne seront pas prêt·es d’oublier !

Seul·es les enfants ont besoin d’un billet. Les parents sont invités à prendre un temps pour eux dans un espace réservé !

Conception Julien Grosvalet, DJ set Paulette Sauvage ou Soxy, interprètes Alice Tremblay ou Vanessa Leprince, Samuel Watts et Julien Grosvalet, costumes Bérengère Marin et Julien Grosvalet, production déléguée Gaëlle Seguin. .

Rue Volney Chapelle des Calvairiennes Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 10 16 contact@kiosque-mayenne.org

Mini M.A.D invites mini clubbers to dance without moderation, sharing the dancefloor in a playful, choreographed way.

