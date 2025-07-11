Mini manta L’Alambik ! MJC Ronceray Le Mans

Mini manta

L’Alambik ! MJC Ronceray 49 Boulevard de la Frenellerie Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 09:15:00

fin : 2026-01-16 09:55:00

Date(s) :

2026-01-16

Klankennest

Au cours de cette expérience immersive et sensorielle qui cherche à stimuler leur imaginaire, vos minots pourront explorer, sur une musique live, tout un espace interactif peuplé de couleurs et de reflets, de textures et de mouvements, évoquant la mer qu’on voit danser le long des golfes clairs. .

L’Alambik ! MJC Ronceray 49 Boulevard de la Frenellerie Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

