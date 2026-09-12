MINI-MAQUETTE PIERRESVIVES Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
MINI-MAQUETTE PIERRESVIVES
pierresvives Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Pierresvives|Domaine du Département
Montpellier
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, faites une petite pause créative dans le hall. Découpez, assemblez et personnalisez votre mini maquette Pierresvives cartonnée.
Accessible à tous dans la limite des places disponibles, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. .
pierresvives Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serviceprogrammation@herault.fr
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English :
L’événement MINI-MAQUETTE PIERRESVIVES Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 PIERRESVIVES
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