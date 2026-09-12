Informations pratiques

Montpellier

MINI-MAQUETTE PIERRESVIVES

pierresvives Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Pierresvives|Domaine du Département

Montpellier

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, faites une petite pause créative dans le hall. Découpez, assemblez et personnalisez votre mini maquette Pierresvives cartonnée.

Accessible à tous dans la limite des places disponibles, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. .

pierresvives Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serviceprogrammation@herault.fr

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English :

L’événement MINI-MAQUETTE PIERRESVIVES Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 PIERRESVIVES