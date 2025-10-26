Mini marché d’automne à la Baroche sous Lucé Sur le parking du bar restaurant la bar’oche Juvigny Val d’Andaine

Début : 2025-10-26 09:00:00

fin : 2025-10-26 13:00:00

Mini Marché d’Automne à La Baroche sous Lucé

De 9h à 13h, sur le parking du Bar-Restaurant à la Baroche sous Lucé, 61140 Juvigny Val d’Andaine

Vous pourrez aussi découvrir des artisans et producteurs de la région.

La Pépinière Olivier Guiard sera présent au marché avec un grand choix de plantes et fleurs de saison

Restauration sur place ou à emporter de L’IMPRĒVUE

Saucisses et Frites Tout fait Maison .

