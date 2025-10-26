Mini marché d’automne à la Baroche sous Lucé Sur le parking du bar restaurant la bar’oche Juvigny Val d’Andaine
Début : 2025-10-26 09:00:00
fin : 2025-10-26 13:00:00
2025-10-26
Mini Marché d’Automne à La Baroche sous Lucé
De 9h à 13h, sur le parking du Bar-Restaurant à la Baroche sous Lucé, 61140 Juvigny Val d’Andaine
Vous pourrez aussi découvrir des artisans et producteurs de la région.
La Pépinière Olivier Guiard sera présent au marché avec un grand choix de plantes et fleurs de saison
Restauration sur place ou à emporter de L’IMPRĒVUE
Saucisses et Frites Tout fait Maison .
Sur le parking du bar restaurant la bar'oche La baroche sous lucé Juvigny Val d'Andaine 61330 Orne Normandie +33 6 30 82 72 18
L’événement Mini marché d’automne à la Baroche sous Lucé Juvigny Val d’Andaine a été mis à jour le 2025-10-15 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne