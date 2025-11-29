MINI MARCHÉ DE CRÉATEURS (AMLILI AMAZIGH FESTIVAL) THÉÂTRE DES MAZADES Toulouse

MINI MARCHÉ DE CRÉATEURS (AMLILI AMAZIGH FESTIVAL) THÉÂTRE DES MAZADES Toulouse samedi 29 novembre 2025.

MINI MARCHÉ DE CRÉATEURS (AMLILI AMAZIGH FESTIVAL)

THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Un marché intimiste pour célébrer la création artisanale amazighe !

Le Amlili Amazigh Festival vous invite à découvrir un mini marché de créateurs rassemblant des artisans et artistes engagés, issus ou inspirés des cultures d’Afrique du Nord. Céramique, bijoux, illustration, textile, objets faits main, broderie, papeterie… chaque stand est une invitation à explorer la richesse des savoir-faire contemporains de la diaspora amazighe et au-delà. C’est aussi l’occasion parfaite pour échanger directement avec les créateurs, soutenir l’artisanat indépendant, et repartir avec des pièces uniques, éthiques et remplies d’histoire.

Retrouvez toute la programmation détaillée sur le site internet du festival. .

THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie contact@amlilifestival.com

English :

An intimate market to celebrate Amazigh craftsmanship!

German :

Ein intimer Markt zur Feier des amazigheischen Kunsthandwerks!

Italiano :

Un mercato intimo per celebrare l’artigianato Amazigh!

Espanol :

Un mercado íntimo para celebrar la artesanía amazigh

L’événement MINI MARCHÉ DE CRÉATEURS (AMLILI AMAZIGH FESTIVAL) Toulouse a été mis à jour le 2025-09-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE