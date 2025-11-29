MINI-MARCHÉ DE NOEL Colombières-sur-Orb

MINI-MARCHÉ DE NOEL

Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb Hérault

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Mini-marché de Noël

Artisans, création, cosmétique bio, légumes bio et permaculture, fromages, pâtisserie.

Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 4 48 26 00 85 bonjour@librairielarbreapalabres.fr

English :

Christmas mini-market

Artisans, creations, organic cosmetics, organic vegetables and permaculture, cheeses, pastries.

