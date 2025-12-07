Mini marché de Noël Les grillons du Morvan Montsauche-les-Settons

Mini marché de Noël

Les grillons du Morvan 6 route Rive Reine du Lac Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Mini marché de Noël De 10h à 17h aux Grillons du Morvan 6 route Rive Reine du Lac à Montsauche les Settons. Bijoux et pierres de soins énergétiques, déco zen, thérapies alternatives, soins santé et bien-être, créations artisanales (tricots et crochets), chocolats fabriqués sur place, fromages et confitures, salon de thé, bières, chocolat chaud… Caffè Guzzi. .

Les grillons du Morvan 6 route Rive Reine du Lac Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 51 43

English : Mini marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mini marché de Noël Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs