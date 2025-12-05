Mini marché de Noël Obersoultzbach

Mini marché de Noël Obersoultzbach vendredi 5 décembre 2025.

Mini marché de Noël

20 Principale Obersoultzbach Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-05 13:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07

Venez découvrir le mini marché de Noël gourmand et créatif avec la dégustation de vin, jus d’orange chaud et divers stands…

Vente de décorations, d'arrangements, espace coloriage, crêpes, stand photos….

20 Principale Obersoultzbach 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 75 05 73 43 laparentheseenchantee67330@gmail.com

English :

Come and discover the gourmet and creative mini Christmas market with wine tasting, hot orange juice and various stalls…

German :

Entdecken Sie den Mini-Weihnachtsmarkt für Feinschmecker und Kreative mit der Verkostung von Wein, heißem Orangensaft und verschiedenen Ständen…

Italiano :

Venite a scoprire il mini mercatino di Natale creativo e gastronomico con degustazione di vini, succo d’arancia caldo e varie bancarelle…

Espanol :

Venga a descubrir el creativo y gourmet mini mercado navideño con degustación de vinos, zumo de naranja caliente y diversos puestos…

