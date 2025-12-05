Mini marché de Noël École de l’Abron Saint-Ennemond

Mini marché de Noël

École de l’Abron 19 rue de Banville Saint-Ennemond Allier

Début : 2025-12-05 16:15:00

fin : 2025-12-05 19:00:00

2025-12-05

Organisé par l’école et par l’amicale laique. Vente de P’tit Dudu, boucherie Duret, champignons de l’EARL les Champioux à Paray le Frésil, vente de crêpes, chocolat chaud, objets confectionnés par les enfants.

École de l’Abron 19 rue de Banville Saint-Ennemond 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 13 22

English :

Organized by the school and the Amicale Laique. Sale of P’tit Dudu, boucherie Duret, mushrooms from EARL les Champioux in Paray le Frésil, sale of crêpes, hot chocolate, items made by the children.

German :

Organisiert von der Schule und der amicale laique. Verkauf von: P tit Dudu, Metzgerei Duret, Pilze von EARL les Champioux in Paray le Frésil, Verkauf von Crêpes, heißer Schokolade, von den Kindern hergestellten Gegenständen.

Italiano :

Organizzato dalla scuola e dall’associazione amicale laique. Vendita di P’tit Dudu, boucherie Duret, funghi EARL les Champioux di Paray le Frésil, vendita di crêpes, cioccolata calda, oggetti realizzati dai bambini.

Espanol :

Organizado por la escuela y la amicale laique. Venta de P’tit Dudu, boucherie Duret, setas de EARL les Champioux en Paray le Frésil, venta de crepes, chocolate caliente, artículos elaborados por los niños.

