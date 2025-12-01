Mini marché de Noël Sparsbach
Mini marché de Noël Sparsbach vendredi 19 décembre 2025.
Mini marché de Noël
14 Rue des Vosges Sparsbach Bas-Rhin
Début : Vendredi 2025-12-19 17:00:00
fin : 2025-12-19 20:00:00
2025-12-19
Le village se prépare pour la magie de Noël ! L’association Sparsbach Animations organise un mini marché de Noël avec des artisans. Ambiance conviviale et festive garantie !
Le village se prépare pour la magie de Noël !
L’association Sparsbach Animations organise un mini marché de Noël avec des artisans.
Ambiance conviviale et festive garantie ! 0 .
14 Rue des Vosges Sparsbach 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 04 12 75 sparsbachanimations@gmail.com
English :
The village gets ready for the magic of Christmas! The Sparsbach Animations association is organizing a mini Christmas market with craftspeople. A friendly, festive atmosphere guaranteed!
German :
Das Dorf bereitet sich auf den Weihnachtszauber vor! Der Verein Sparsbach Animations organisiert einen Mini-Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerkern. Gesellige und festliche Atmosphäre garantiert!
Italiano :
Il villaggio si prepara alla magia del Natale! L’associazione Sparsbach Animations organizza un mini mercatino di Natale con artigiani. L’atmosfera amichevole e festosa è garantita!
Espanol :
El pueblo se prepara para la magia de la Navidad La asociación Sparsbach Animations organiza un mini mercado navideño con artesanos. ¡Ambiente acogedor y festivo garantizado!
L’événement Mini marché de Noël Sparsbach a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre