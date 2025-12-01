Mini marché de Noël

Vendredi 2025-12-19 17:00:00

2025-12-19 20:00:00

2025-12-19

Le village se prépare pour la magie de Noël ! L’association Sparsbach Animations organise un mini marché de Noël avec des artisans. Ambiance conviviale et festive garantie !

14 Rue des Vosges Sparsbach 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 04 12 75 sparsbachanimations@gmail.com

English :

The village gets ready for the magic of Christmas! The Sparsbach Animations association is organizing a mini Christmas market with craftspeople. A friendly, festive atmosphere guaranteed!

German :

Das Dorf bereitet sich auf den Weihnachtszauber vor! Der Verein Sparsbach Animations organisiert einen Mini-Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerkern. Gesellige und festliche Atmosphäre garantiert!

Italiano :

Il villaggio si prepara alla magia del Natale! L’associazione Sparsbach Animations organizza un mini mercatino di Natale con artigiani. L’atmosfera amichevole e festosa è garantita!

Espanol :

El pueblo se prepara para la magia de la Navidad La asociación Sparsbach Animations organiza un mini mercado navideño con artesanos. ¡Ambiente acogedor y festivo garantizado!

L'événement Mini marché de Noël Sparsbach a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre