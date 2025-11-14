Mini marché de producteurs Nant

Mini marché de producteurs

Place du Claux Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Dans le cadre du Congrès des Accompagnateurs en Montagne, un petit marché de producteurs ouverts à tous est organisé.

De 15h à 20h, sur la place du Claux

Ce sera aussi l’occasion de rencontrer les accompagnateurs en montagne et d’assister à 18h à une projection publique du documentaire Mercantour .

Place du Claux Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 04 50 70 70 mvp-rando@sfr.fr

English :

As part of the Mountain Leader Congress, a small farmers’ market open to all is organized.

German :

Im Rahmen des Kongresses der Bergbegleiter wird ein kleiner Erzeugermarkt organisiert, der für alle offen ist.

Italiano :

Nell’ambito del Congresso Mountain Leader, viene organizzato un piccolo mercato agricolo aperto a tutti.

Espanol :

En el marco del Congreso Mountain Leader, se está organizando un pequeño mercado de agricultores abierto a todos.

