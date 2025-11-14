Mini marché de producteurs Nant
Dans le cadre du Congrès des Accompagnateurs en Montagne, un petit marché de producteurs ouverts à tous est organisé.
De 15h à 20h, sur la place du Claux
Ce sera aussi l’occasion de rencontrer les accompagnateurs en montagne et d’assister à 18h à une projection publique du documentaire Mercantour .
Place du Claux Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 04 50 70 70 mvp-rando@sfr.fr
English :
As part of the Mountain Leader Congress, a small farmers’ market open to all is organized.
German :
Im Rahmen des Kongresses der Bergbegleiter wird ein kleiner Erzeugermarkt organisiert, der für alle offen ist.
Italiano :
Nell’ambito del Congresso Mountain Leader, viene organizzato un piccolo mercato agricolo aperto a tutti.
Espanol :
En el marco del Congreso Mountain Leader, se está organizando un pequeño mercado de agricultores abierto a todos.
