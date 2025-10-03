Mini-marronaises Bogue d’Or Redon

Mini-marronaises Bogue d’Or

Amphithéatre urbain Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-03 14:00:00

fin : 2025-10-03 16:00:00

2025-10-03

Course pédestre pour les enfants des écoles de Redon

Org Ville de Redon .

Amphithéatre urbain Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 60 75

L’événement Mini-marronaises Bogue d’Or Redon a été mis à jour le 2025-09-27 par OT PAYS DE REDON