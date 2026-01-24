Mini monde Terre d’estuaire Cordemais

Mini monde

Terre d’estuaire Le port Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 11:00:00

fin : 2026-02-17 12:00:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-17 2026-02-19 2026-02-24 2026-03-03

Les vacances à Terre d’Estuaire

Créé ton propre monde miniature et transforme une petite boîte en un paysage merveilleux de l’estuaire de la Loire aux vastes plaines d’Afrique, jusqu’aux forêts mystérieuses des pays baltes !

Atelier créatif 6/10 ans encadré par un·e animateur·trice.

Réservation conseillée. .

Terre d’estuaire Le port Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

