Mini monde Terre d’estuaire Cordemais
Mini monde Terre d’estuaire Cordemais mardi 10 février 2026.
Mini monde
Terre d’estuaire Le port Cordemais Loire-Atlantique
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 11:00:00
fin : 2026-02-17 12:00:00
Date(s) :
2026-02-10 2026-02-17 2026-02-19 2026-02-24 2026-03-03
Les vacances à Terre d’Estuaire
Créé ton propre monde miniature et transforme une petite boîte en un paysage merveilleux de l’estuaire de la Loire aux vastes plaines d’Afrique, jusqu’aux forêts mystérieuses des pays baltes !
Atelier créatif 6/10 ans encadré par un·e animateur·trice.
Réservation conseillée. .
Terre d’estuaire Le port Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Mini monde Cordemais a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon