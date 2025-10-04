Mini Monster Run Reichstett

Mini Monster Run Reichstett samedi 4 octobre 2025.

Mini Monster Run

rue du Général-de-Gaulle Reichstett Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-11-09 15:30:00

Date(s) :

2025-10-04

Une aventure familiale unique au coeur d’un ancien fort militaire, reconverti pour l’occasion en antre des mystères.

Entre épreuves ludiques, rencontres fantastiques et magie, en groupe de 2 à 20 participants, vivez 1h00 de spectacle déambulatoire qui transportera petits et grands dans un univers magique et enchanteur pour une Halloween hors du commun.

Ouvrez bien les yeux… le fort n’a pas encore révélé tous ses secrets ! .

rue du Général-de-Gaulle Reichstett 67116 Bas-Rhin Grand Est unlockdreamsfactory@outlook.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mini Monster Run Reichstett a été mis à jour le 2025-09-16 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg