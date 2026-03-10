Mini Mulh’Trail

Chemin Kraenbergweg Muhlbach-sur-Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-06 10:15:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Que vous soyez novice en trail ou un pratiquant chevronné, vous prendrez du plaisir !

Premier Mini Trail organisé sur la commune de Muhlbach sur Munster.

Que vous soyez novice en trail ou un pratiquant chevronné, vous prendrez du plaisir !

En effet c’est une boucle de 9 KM pour 250 de D+ qui vous attends avec un tracé très varié et des superbes paysages.



Départ 10h15.

Les sanitaires de la salle de sport seront ouverts aux participants, ce qui vous permettra d’avoir accès aux douches et toilettes de l’établissement.

Buvette et tartes flambées sur place. .

Chemin Kraenbergweg Muhlbach-sur-Munster 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 6 87 77 49 74 images.chronos@gmail.com

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English :

Whether you’re a trail novice or a seasoned trail runner, you’re sure to have a great time!

L’événement Mini Mulh’Trail Muhlbach-sur-Munster a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme de la vallée de Munster