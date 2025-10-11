Mini objectif break une journée de marche au service de ton quotidien ! Carolles

Mini objectif break une journée de marche au service de ton quotidien ! Carolles samedi 11 octobre 2025.

Mini objectif break une journée de marche au service de ton quotidien !

À proximité de Carolles et Saint-Jean-le-Thomas Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Et si tu profitais d’une journée rien que pour toi ?

– Une journée pour lâcher prise et avancer avec intention dans tes défis du quotidien.

– Une journée pour faire un pas de côté, pour partager en petit collectif dans un groupe bienveillant.*

– Une journée pour prendre le temps de vivre au présent en laissant la to do list.

– Une journée au bénéfice de tes projets futurs.

C’est ce que je te propose de faire grâce à la randonnée et à des temps d’échanges guidés, au service de ton quotidien.

2 pratiques de yoga sont inclus dans cette journée. Animés par Marine D’Herbal Moon Yoga.

Pour quel objectif ? Lâcher prise, développer ta confiance et poser de l’intention pour tes idées, projets, défis du moment.

Viens partager une journée, on va déconnecter et marcher en bord de mer.

Alors, prêt-e à déconnecter et avancer ?

Uniquement sur inscription

12 personnes maximum. Départ garanti 8 personnes. Prix hors repas du midi. Pensez à amener votre pique-nique.

Lieu de rendez-vous communiqué quelques jours avant .

À proximité de Carolles et Saint-Jean-le-Thomas Carolles 50740 Manche Normandie +33 7 70 76 28 81 marine@objectiffutur.com

English : Mini objectif break une journée de marche au service de ton quotidien !

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mini objectif break une journée de marche au service de ton quotidien ! Carolles a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Granville Terre et Mer