MINI-OLYMPIADES DU TÉLÉTHON Prades-le-Lez

L’Office Municipal des Sports de Prades le Lez vous donne rendez-vous le samedi 6 décembre pour des Mini-olympiades dans le cadre du Téléthon.

Avec le concours de la commune de Prades le Lez, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, des activités sportives seront proposées aux familles.

C’est sur le Plateau Sportif de la ville que se défieront entre 14h00 et 17h00 les 200 participants attendus.

Les inscriptions permettront de récolter des fonds qui seront reversés au Téléthon.

