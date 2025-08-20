Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mini projet robotique SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Mini projet robotique SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste jeudi 2 avril 2026.

Mini projet robotique

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 17:00:00
fin : 2026-04-02 19:00:00

Date(s) :
2026-04-02

Mini projet robotique
Tarif gratuit, réservé aux adhérents du Fablab (35 €/an)
  .

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08  fablab@neste-barousse.fr

English :

Mini robotics project
Price: free, reserved for Fablab members (35 ?/year)

German :

Mini Robotikprojekt
Tarif: kostenlos, nur für Mitglieder des Fablab (35 ?/Jahr)

Italiano :

Mini progetto di robotica
Prezzo: gratuito, riservato ai membri del Fablab (35 €/anno)

Espanol :

Mini proyecto de robótica
Precio: gratuito, reservado a los miembros del Fablab (35 €/año)

L’événement Mini projet robotique Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-08-20 par OT de Neste-Barousse|CDT65