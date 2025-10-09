Mini Quine Onet-le-Château
Mini Quine Onet-le-Château jeudi 9 octobre 2025.
Mini Quine
25 place des Artistes Onet-le-Château Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-10-09
fin : 2025-12-18
Date(s) :
2025-10-09 2025-12-18
Venez partager lors d’un après-midi, un moment de convivialité autour d’un mini quine au Café Culturel Le Krill. En partenariat avec APF France handicap.
Prix des cartons au profit d’APF France handicap .
25 place des Artistes Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 06 krill@onet-le-chateau.fr
English :
Come and share an afternoon of conviviality over a mini quine at the Café Culturel Le Krill. In partnership with APF France handicap.
German :
Kommen Sie an einem Nachmittag in das Kulturcafé Le Krill und genießen Sie einen Moment der Geselligkeit bei einem Mini-Quine. In Partnerschaft mit APF France handicap.
Italiano :
Venite a condividere un pomeriggio di convivialità davanti a una mini quine al Café Culturel Le Krill. In collaborazione con APF France handicap.
Espanol :
Venga a compartir una tarde de convivencia tomando un mini quine en el Café Culturel Le Krill. En colaboración con APF France handicap.
L’événement Mini Quine Onet-le-Château a été mis à jour le 2025-09-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)