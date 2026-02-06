Mini Quine Onet-le-Château

Mini Quine

25 place des Artistes Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – –

Début : Jeudi 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Venez partager lors d’un après-midi, un moment de convivialité autour d’un mini quine au Café Culturel Le Krill. En partenariat avec APF France handicap.

Prix des cartons au profit d’APF France handicap .

25 place des Artistes Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 06 krill@onet-le-chateau.fr

English :

Come and share an afternoon of conviviality over a mini quine at the Café Culturel Le Krill. In partnership with APF France handicap.

