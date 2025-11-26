Mini-quine Communauté de communes Lévézou Pareloup Vézins-de-Lévézou

Mini-quine

Communauté de communes Lévézou Pareloup 8, Route du Claux Vézins-de-Lévézou Aveyron

Début : Mercredi 2025-11-26

fin : 2025-11-26

2025-11-26

14h Salle d’animation de la Résidence des Deux Ponts. Quine annuel. Lots multiples et variés. Collation offerte à l’entracte. Moment convivial ouvert à tous. 1 carton 2€, 3 cartons 5€. Renseignements au Point info Sénior au 05 65 58 15 25.

English :

2pm Salle d’animation, Résidence des Deux Ponts. Annual Quine. Many and varied prizes. Snack offered at intermission. A convivial moment open to all. 1 box 2?, 3 boxes 5? Information from the Point info Sénior on 05 65 58 15 25.

German :

14 Uhr Animationsraum der Résidence des Deux Ponts. Jährlich stattfindender Quine. Mehrere und verschiedene Gewinne. In der Pause wird ein Imbiss angeboten. Geselliger Moment für alle. 1 Karton 2?, 3 Kartons 5? Informationen im Senioren-Infopunkt unter 05 65 58 15 25.

Italiano :

14:00 Sala d’animazione della Résidence des Deux Ponts. Quine annuale. Numerosi e variegati premi. Merenda offerta nell’intervallo. Un evento amichevole aperto a tutti. 1 carta 2?, 3 carte 5? Per maggiori informazioni, contattare il Point info Sénior al numero 05 65 58 15 25.

Espanol :

14.00 h Sala de animación de la Résidence des Deux Ponts. Quine anual. Numerosos y variados premios. Merienda en el descanso. Un evento amistoso abierto a todos. 1 carta 2?, 3 cartas 5? Para más información, póngase en contacto con el Point info Sénior en el 05 65 58 15 25.

