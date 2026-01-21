MINI R.A.T. (RENCONTRES D’ATELIERS THÉÂTRE) Murviel-lès-Montpellier

MINI R.A.T. (RENCONTRES D’ATELIERS THÉÂTRE)

Art Mixte organise son annuel Mini R.A.T. le 24 janvier sur le thème “Des paillettes plein les yeux”

Les festivités commencent à 15h30 avec un cabaret d’ateliers théâtre intergénérationnels, entrecoupé d’un goûter animé.

Un repas festif sera ensuite proposé avant de finir la journée avec un spectacle de la Cie L’Art Osé à 20h Gloria… ma princesse intérieure, avec en première partie un extrait de pièce présenté par la troupe amateure Envol by Art Mixte.

Au programme

À partir de 15h30 cabaret des ateliers théâtre avec une pause goûter animé (maquillage, défilé participatif théâtral…) en accès libre

Sur réservation

Dès 18h30 Repas convivial

20h Spectacle “Gloria… ma princesse intérieure” de la Cie l’Art Osé (45′) avec une première partie proposée par la compagnie Envol by Art Mixte (15′)

Repas sur réservation obligatoire 10€ 6€ pour les -10 ans

Billetterie spectacle en ligne et sur place

Tarif non adhérent 15€ plein ; 11€ réduit*

Tarif adhérent 11€ plein ; 8€ réduit*

*demandeur d’emploi, RSA,

-18 ans, étudiant, personne en situation de handicap .

Rue des Lavoirs Murviel-lès-Montpellier 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 47 73 48 asso@artmixte.com

English :

Art Mixte organizes its annual Mini R.A.T. on January 24th on the theme Glitter in the eyes?

The festivities kick off at 3:30 p.m. with a cabaret of intergenerational theater workshops, interspersed with a lively snack.

A festive meal will then be served, before the day comes to a close with a show by Cie L?Art Osé at 8pm: Gloria… ma princesse intérieure (Gloria… my inner princess), with an extra in the first half

