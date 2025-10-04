Mini racontines Médiathèque Condorcet Viry-Châtillon

Mini racontines Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque Condorcet Essonne

Pour les 0 – 3 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:00

Fin : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:00

Préparez vous à un voyage rempli de couleur et de douceurs.

Venez partager des histoires tendres et amusantes spécialement choisies pour éveiller les tout-petits

Médiathèque Condorcet 21 rue Maurice-Sabatier 91170 Viry-Chatillon Viry-Châtillon 91170 Quartier Centre Ville Essonne Île-de-France 01 69 12 64 50 https://www.mediathequesludotheques.grandorlyseinebievre.fr https://www.facebook.com/mediathequesvirychatillon [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 12 64 50 »}] Accès Bus DM4, DM5, Pass’partout (arrêt mairie ou château)

@pixabay