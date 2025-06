Mini raid aventure Monistrol-sur-Loire 7 juillet 2025 14:00

Haute-Loire

Mini raid aventure parc du château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : Lundi 2025-07-07 14:00:00

fin : 2025-07-07 18:00:00

2025-07-07

Mini raid aventure combinant parcours ludique parcours ludique chronométré avec

course d’orientation / sarbacane / grimpe d’arbre.

Inscriptions au 06 01 77 31 41 ou directement sur place.

Proposé par l’association l’Assève.

parc du château

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 77 31 41

English :

Mini adventure raid combining a fun, timed course with orienteering

orienteering / blowpipe / tree climbing.

Registration: 06 01 77 31 41 or on site.

Proposed by the Assève association.

German :

Mini-Abenteuer-Raid, bei dem ein spielerischer Parcours mit Zeitmessung kombiniert wird mit

orientierungslauf / Blasrohr / Baumklettern.

Anmeldungen: unter 06 01 77 31 41 oder direkt vor Ort.

Angeboten von der Association l’Assève.

Italiano :

Mini raid d’avventura che combina un percorso divertente e cronometrato con l’orienteering

orienteering / cerbottana / arrampicata sugli alberi.

Iscrizioni: 06 01 77 31 41 o sul posto.

Organizzato dall’associazione Assève.

Espanol :

Mini raid de aventura que combina un divertido recorrido cronometrado con la orientación

orientación / cerbatana / escalada de árboles.

Inscripciones: 06 01 77 31 41 o in situ.

Organizado por la asociación Assève.

